Piñera y conmemoración del golpe de Estado: 'El camino es aprender de nuestra historia'

Durante esta jornada, y a pesar de haber comunicado la no realización de ningún tipo de conmemoración por la fecha, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a un nuevo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

En el palacio de La Moneda, el mandatario se refirió, según su parecer, sobre la crisis previa que condujo a la dictadura. "Es un día que nos recuerda muchos hechos trascendentes y de distinta naturaleza. En primer lugar, el termino del gobierno de la Unidad Popular que había conducido a Chile a una crisis sin precedentes de carácter político, económico y social; segundo, el inicio del régimen militar con todas sus secuelas de graves, reiterados e inaceptables atropellos a los derechos humanos", señaló.

Además, manifestó que el camino para seguir hacia el futuro es aprender de nuestra historia. "Frente a esta situación tenemos dos opciones, primero, seguir avanzado y agrandando esas diferencias, profundizando esas divisiones. Estoy seguro que ese no es el camino. No tenemos derecho a negarles a nuestros hijos y a las futuras generaciones las mismas divisiones y odios que tanto dolor nos causaron en el pasado. El segundo camino es aprender de nuestra historia, no ignorarla, pero sí aprender de ella para poder iluminar los caminos del futuro. Ese es el camino correcto", sentenció.

"Estoy absolutamente convencido que todos los chilenos amamos a nuestra patria y queremos lo mejor para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para los que vendrán. En consecuencia, ese amor por nuestra patria y nuestros hijos, nos exige privilegiar siempre lo mucho que nos une, que es mucho más fuerte que aquello que nos divide", concluyó el mandatario.

El Presidente de la Republica hizo un llamado a la ciudadanía a "reflexionar con serenidad y buena voluntad sobre las causas, y también las consecuencias, del 11 de septiembre de 1973".