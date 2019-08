Piñera por reducción de jornada laboral: El proyecto del PC no introduce ninguna flexibilidad

Durante su participación en Mucho Gusto, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, comentó acerca de diversos temas, entre los cuales se cuenta el debate sobre la reducción de la jornada laboral y el denominado informe Brown que confirmó las denuncias en contra del sacerdote Renato Poblete.

Sobre lo primero, explicó que "hay dos proyectos sobre el tema: uno es el de (la diputada) Camila Vallejo y el otro es el de nosotros, el que ofrece mayor flexibilidad".



A su juicio, la iniciativa del Partido Comunista "no introduce ninguna flexibilidad, es la misma rigidez de siempre, no se pueden hacer cambios, ni trabajar desde la casa".



Piñera comentó que más allá del apoyo en las encuestas de dicha iniciativa, cree que "si la gente ve nuestro proyecto, se va a dar cuenta que reducirá la jornada y permitirá distribuir el horario".



Incluso, el mandatario esgrimió que, dentro de las características, está que "nuestro proyecto baja de 195 a 180 horas mensuales, pero además da flexibilidad para distribuir esas horas. Es decir, rebaja de 45 a 41 horas a la semana”, agregando que dicha reforma mantiene el sueldo, aunque "siempre asociado al aumento de la productividad".



En cuanto a Poblete, Piñera reconoció que "el padre fue amigo mío y tenía por él un gran aprecio, pero cuando me enteré de esto sentí una profunda decepción", añadiendo que "sentí un poco de rabia porque uno dice ‘nos engañó a todos'".