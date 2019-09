Piñera en la ONU: 'Vamos por mal camino, el tiempo se nos acabó y necesitamos cambiar el rumbo'

El Presidente Sebastián Piñera realizó su intervención en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, marcada por la emergencia climática.

"99 de cada 100 especies que alguna vez existieron, ya no existen y no queremos que los humanos se sumen a la extinción", expresó el Mandatario, afirmando que "hace mucho tiempo que la naturaleza está dando gritos" y que "necesitamos con urgencia hacernos cargo para que el calentamiento global no se transforme en una tragedia".

Indicando que "sabemos demasiado para seguir siendo escépticos", Piñera fue energético en señalar que los líderes mundiales deben entender que "vamos por mal camino, que el tiempo se nos acabó y necesitamos cambiar el rumbo".

Para eso, explicó, Chile ha decidido tomar acciones concretas y explicó su rol y expectativas como país anfitrión de la próxima COP 25, celebrando que otros 66 países se han comprometido a ser carbono neutral, y que planeando el lanzamiento de la Alianza por la Ambición Climática en temas medioambientales.

Asegurando que los presidentes del mundo tienen que "reconocer que el tiempo se nos terminó y que tenemos que pasar a la acción" y que "el desarrollo es sustentable o no será desarrollo", ejemplificó la puesta en marcha de una acción por en planeta con lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví.

"No basta con reconocer, también hay que tomar acción", dijo Piñera, en referencia al mea culpa que realizó hace un año en esta misma instancia, contando detalles del plan de descontaminación que actualmente se está llevando a cabo en el sector. "Es posible que nuestro planeta se transforme en una zona de sacrificio", ilustró.

Repasando aspectos como el agua y la economía, indicando que no le parece razonable "que las dos potencias en vez de unirse y potenciarse, estén enfrentados y dejen un vacío de liderazgo", el Presidente cerró su discurso llamando a "terminar con la dictadura que afecta al pueblo venezolano".