Piñera defendió el Estado de Excepción: 'Esto no es una dictadura, es un Gobierno democrático'

Sebastián Piñera volvió a defender su decisión de decretar el Estado de Emergencia, el pasado 18 de octubre, y permitir que las Fuerzas Armadas recorrieran las calles, primero de Santiago y luego de las ciudades más importantes del país, de manera inédita desde el regreso de la democracia, sin que mediara un desastre natural o una emergencia.

“En lo personal, para mí fue extraordinariamente difícil y doloroso; a ningún presidente le gusta tener que recurrir a estados de emergencia, aunque están en la Constitución, pero yo pensé cuál era mi deber como presidente. Esto no es una dictadura, es un Gobierno democrático que recurrió a instrumentos democráticos para enfrentar una violencia brutal”, dijo en entrevista Cadena Ser.

El mandatario aseguró que le "costó mucho" tomar la decisión, pero que empezó "a recibir la información sobre el incendio de las siete estaciones del metro de Santiago quemadas simultáneamente y después vinieron 36 supermercados incendiados".

"Cuando supe que habían intentado quemar un hospital, tomé una decisión dentro del Estado de Derecho y de la Constitución, declarar el estado de emergencia", dijo.





"Tomamos esa medida porque la consideramos indispensable para proteger a los chilenos, pero, como a mí me vino de inmediato el recuerdo del pasado, tomé precauciones. Llamé al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez para advertirles de que tenían todo el apoyo del Gobierno para velar por el fiel cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Llamé a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y al responsable de Human Rights Watch para pedirles que enviaran misiones de observación a Chile. Le pedí a la Defensoría Pública que se personase para proteger los derechos de los detenidos, y revisamos los protocolos del uso de la fuerza con los responsables de aplicar el estado de emergencia. ¿Se cumplió en todos los casos? No, y por eso le pedí a los Carabineros que iniciaran de inmediato sumarios internos y que pusiera toda la información a disposición de la Fiscalía para que después lo tribunales conocerán los antecedentes y castigaran a los responsables", agregó.

Piñera insistió en la teoría que, tras los ataques más violentos del 18 octubre, hay una organización destinada a "incendiar el país".

"Se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada con tecnología punta que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país", dijo.

El jefe de La Moneda aseguró que "está en estudio" quién está detrás de esa organización y reconoció que las agencias de inteligencia "no estuvieron a la altura” y que por eso se están "renovando íntegramente".

“También ha habido mucha información de países amigos que indican que aquí hubo algo no fue casual y que fue deliberado. Definitivamente aquí vimos algo que nunca habíamos visto (…) Aquí vimos algo que nunca habíamos visto. Una tecnología, una organización militar, un precisión, una voluntad de no respetar a nada y a nadie (…) Muchos de los muertos que hemos tenido que lamentar murieron porque las personas entraban a los locales comerciales a saquear y detrás de ellos venían otros con intención de quemarlos, y como tenían artefactos incendiarios de mucha eficacia, mucha gente murió porque no pudo salir”, agregó.