Piñera acusó que paro docente sigue por 'problema político' de Aguilar con Gajardo

El Presidente Sebastián Piñera se refirió al paro indefinido de profesores que inició el pasado 3 de junio.

En entrevista con el matinal Mucho Gusto de Mega, el Mandatario aseguró que es un tema que "no nos deja dormir tranquilos".

Sin embargo, el Jefe de Estado descartó encabezar una mesa de negociación como lo ha solicitado el Colegio de Profesores. "Si yo pensara que sentándome a la mesa podemos resolver el problema, lo haría inmediatamente", explicó.

Pero destacó que los Gobiernos se sientan a la mesa a través de los ministros, subsecretarios. "La ministra está comprometida, no ha sido un trabajo fácil para ella", manifestó.

Donde agregó que "me encantaría decir que sí a todo lo que piden, pero lamentablemente no se puede", además de aseverar que "creo que este paro no se justifica".

Crítica al Colegio de Profesores

El Mandatario declaró que "es evidente que al interior del Colegio de Profesores hay dos fuerzas que están en choque. Una es la del presidente Aguilar, y otra es la del vicepresidente Gajardo".

Donde afirmó que "con el presidente del Colegio de Profesores en dos oportunidades hemos llegado a acuerdos, dos veces (...) pero (Aguilar) al interior de su propia directiva se encuentra con una firme oposición, y por lo tanto, hay un problema político, porque hay una elección en el Colegio de Profesores y se están disputando el cargo dos fuerzas".

"Yo le quiero pedir a los profesores, no puede ser que una pugna por quien va a controlar el Colegio de Profesores termine dañando a 600 mil niños chilenos", concluyó el Presidente.