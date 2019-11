PDI se querelló por injurias y calumnias contra mujer que acusó a funcionarios de torturas

La Policía de Investigaciones (PDI) presentó una querella contra una mujer que denunció haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos por parte de detectives en un supermercado ubicado en la comuna de Lampa.

La joven fue detenida y luego liberada el pasado 20 de octubre. Tras esto grabó un video publicado en redes sociales sosteniendo que "tratando de detener el saqueo en Unimarc, me pescaron y me sacaron la chucha no solamente a mí, a varios vecinos los llevaron y nos hicieron sacarnos toda la ropa y nos mojaron, nos tiraron agua como perros, nos tiraron agua (sic)".

Según consigna La Tercera, este martes, la PDI presentó la acción judicial por injurias y calumnias indicando que la querellada fue detenida por el delito de robo en lugar no habitado en grado frustrado.

Señalan que la mujer solo quedó apercibida, y posteriormente, fue dejada en libertad, y que durante la constatación de lesiones, en la que se reportó que no presentaba ninguna.

Además, aseguran que en los videos adjuntados en la querella, puede verse que en gran parte del procedimiento ni siquiera se utilizaron medidas de seguridad, como por ejemplo, esposas.

"Las expresiones formuladas por la querellada no dejan duda alguna en cuanto a que le imputa responsabilidad penal a los querellantes en los delitos de tortura y de tratos crueles inhumanos y degradantes, al señalar que fueron los funcionarios policiales que la tomaron detenida los que habrían realizado una serie de actos ilegales", concluyeron.