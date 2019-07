Pasajera del bus volcado: 'Cuando abrí los ojos, yo estaba afuera del bus, salí expulsada'

Siete personas murieron y otras 40 resultaron heridas en el volcamiento de un bus de la empresa Línea Azul, en el kilómetro 60 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Francisco de Mostazal.

Sergio Córdova, de 24 años, iba a bordo del bus y relató que "fue horrible, primera vez que viajo en Línea Azul, y creo que todos, porque los pasajes estaban más económicos y no quedaban. Veníamos viajando en el primer piso, en los primeros asientos de adelante, nadie nos informó el tema del cinturón de seguridad, fue inercia de cada uno. El bus no estaba en condiciones aptas para funcionar digo yo, porque no tenía el kilometraje, zigzagueaba mucho, veníamos todos sudando producto de la calefacción", señaló.

Además, Sergio presentaba una chaqueta con sangre, quien explicó que "es de una chica que se golpeó la cabeza, yo entre mi madre y otra persona, colaboramos en sacarla".

Por otro lado, Yesenia San Martín, quien iba con su bebé a bordo, relató que "desperté por los gritos. Cuando abrí los ojos, el bus se movía para todos lados, la gente corría y se iba de un lado para el otro. De pronto el bus se volcó para el lado derecho, donde iba yo, cerré los ojos y cuando los abrí, yo estaba afuera del bus, salí expulsada. Gracias a dios a ella no le pasó nada”, relató Yesenia quien resultó con heridas en su clavícula.

Durante la mañana, los pasajeros tuvieron la oportunidad de ir a buscar sus maletas y mochilas que dejaron en el interior del vehículo.

Según el representante de la empresa Línea Azul, Alex Escamilla, el chofer relató que perdió el control del vehículo "al momento de pasar por la curva de San Francisco de Mostazal", "producto del agua que corre y las piedras que cruzan” y "todo el barro que significa la primera lluvia".