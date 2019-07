Parlamentarios piden salida de subse. de Educación Superior por críticas a Museo de la Memoria

Con información de Paulina García



Un grupo de parlamentarios de la oposición pidió que el próximo subsecretario de Educación, Carlos Williamson (que asume el 1 de agosto), dé un paso al costado, luego de que se publicara un libro con parte de sus columnas, en donde criticaba al Museo de la Memoria, tal como lo hizo el exministro de Cultura, Mauricio Rojas.



El texto en cuestión data del 2 de noviembre de 2009, publicado en El Mercurio, en donde expone que el lugar "recogerá una verdad a medias", puesto que toma de referencia lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 con el Golpe de Estado y las posteriores violaciones a los Derechos Humanos.



"Se trata, sin lugar a dudas, de una brutal distorsión de la realidad históricoa que no le hace bien a un país que busca con afán reconciliarse con su pasado y, de paso, hiere a las Fuerzas Armadas chilenas que al no tener un fundamento de su acción, quedará sólo como ávidas de poder", complementó en su momento el abogado.



En dicha columna, Williamson aseguraba que "son innumerables los testimonios de las graves transgresiones a los derechos de las personas y el empleo de la violencia por medio de grupos paramilitares que ocasionaron continuos hechos de sagre bajo el gobierno del Presidente Allende. Actuales miembros de la Concertación dejaron huellas elocuentes de aquellos aciagos años".



"Nadie ha levantado la voz frente a lo que a todas luces constituye una iniciativa que mostrará una no-verdad, una mirada falsa de una realidad dolorosa que nadie quiere volver a vivir, pero que evidentemente se inicia mucho antes de que los militares tomaran la conducción del país", expresa en otro pasaje.



REACCIONES DEL MUNDO POLÍTICO



La polémica fue abordada por el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien comentó que "es un debate que está hace rato dando vueltas. No veo una negación como sí se planteaba en otras críticas anteriores. Es un debate abierto que me parece legítimo, y no estoy de acuerdo que haya que censurar la posibilida dde debatir cuán amplio es el Museo de la Memoria. Me parece que no es para que el subsecretario pierda el cargo".



Al respecto, Camila Vallejo indicó que "lamento que el Gobierno encuentre dentro de sus filas personas que estén negando permanente la Dictadura. Parece que el negacionismo pareciera ser que invade a la coalición gobernante", añadiendo que debería dar un paso al costado.



Vale mencionar que desde el Ministerio de Educación no han querido referirse al tema y se espera que dentro de la jornada los rectores de las universidades estatales se pronuncien.