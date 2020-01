Paridad de género para el proceso constituyente fue aprobada

Con información de Gabriela Straham.



Durante la jornada de este jueves, fue aprobado con 9 votos a favor y 1 abstención, en general el proyecto que garantiza la paridad de género en el proceso constituyente.

Con respecto a la votación, la senadora Yasna Provoste manifestó que en esta instancia quería que el proyecto se votara en particular, lo que luego fue desestimado.

Felipe Harboe, el presidente de la comisión, sostuvo por su parte que "votar en general y particular, era condenar a muerte este proyecto y no me parecía que fuera justo, yo no estoy para votos testimoniales, yo quiero que haya paridad en la nueva constituyente".

Además, añadió que la oposición no tiene los "votos suficientes en la sala del senado y yo no quiero que esto sea solo un testimonio de decir 'lo intentamos, pero no pudimos'".

Durante la próxima semana será votada la revisión general del proyecto, así como también sus indicaciones, para luego ser votado en particular.