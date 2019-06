Paralización de Walmart comenzaría el miércoles o jueves de la próxima semana

Con información de Magdalena Fuenzalida

El sindicato Interempresa Líder, que agrupa a casi 17 mil trabajadores, votó huelga a nivel nacional y podría hacerse efectiva entre el miércoles o jueves de la próxima semana.

Debido a la paralización, los locales de la cadena podrían cerrar ya que todos los trabajadores son socios del sindicato y no pueden ser reemplazados, sin embargo, hay otros donde sí quedarían miembros de la empresa, pero estarían a media capacidad, ya que los puestos que dejaron los funcionarios en huelga no pueden ser sustituidos.

El presidente del sindicato, Juan Moreno, se refirió sobre la paralización y cómo podría afectar a los clientes.

"La gente va a tener, los almacenes chicos están. Donde puede haber un poco más de complejidad sería en Chiloé, Castro, Salamanca, Ovalle, que es donde tenemos paralizados en su totalidad. Pero eso no significa que la gente no va a tener donde comprar, solamente que no va a venir para acá", señaló el dirigente.

Por su parte, Walmart, a tráves de un comunicado, manifestó su disposición al diálogo, pero si los trabajadores continúan con la idea de la huelga, podrían pedir una mediación obligatoria.