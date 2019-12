Papá de Xaviera Rojas: 'Tuve la dicha y la suerte de despedirme de ella'

El asesinato de Xaviera Rojas (18) en la comuna de San Bernardo sigue repercutiendo con fuerza en el sector sur de Santiago. La joven fue asaltada y muerta por un sujeto que, aparentemente, intentó robarle el celular y sus pertenencias en presencia de otros dos sujetos.

Con el paso de los días, la resignación se tomó a los familiares. En ello el papá de la joven conversó con el matinal "Muy buenos días" de TVN y comentó como han afrontado la situación: "nosotros lo único que esperamos es que las personas que hicieron esto, paguen. Que paguen lo que tengan que pagar, que la ley haga lo que tenga que hacer, partió diciendo.

"Lo que más me duele es que son gente que trabaja en la calle y que nos conocía. Gente que sabe dónde nosotros vivíamos, que sabían de donde era ella, de donde salía. Gente que trabajaba a la vuelta, que trabajaba cerca del sector", agregó.

Sobre la relación que tenía con su hija, Rojas aseveró que: "para mí siempre fue mi bebé, éramos cómplices en muchas cosas. Bailábamos, echábamos tallas, tenía la misma alegría. Siempre me llenó de éxitos, me decía ‘papá, quiero hacer esto’. Hace poco tuvimos una conversación, por el tema de la contingencia, me dice 'papá, me gustaría participar en las marchas, porque creo que hay muchas cosas que están mal en el país'", reveló.

"Tuve la dicha y la suerte de despedirme de ella en la mañanita, y me dijo 'papito, te quiero'. 'Yo también, hija' le dije", comentó respecto a lo que fue la mañana de ese sábado.

Al finalizar, aseveró que: "ojalá que esto no suceda más porque la verdad es que el daño que a nosotros nos hicieron es muy grande. Venía para la casa de la cultura, la trajimos y la vamos a sacar de ahí. La vamos a llevar a donde no queremos, pero va a estar siempre con nosotros", cerró.