Padre de hincha muerto atropellado por Carabineros: 'No fue un accidente'

Con información de Richard Jiménez.



José Mora, padre de Jorge, el hincha que murió tras ser atropellado por un camión de Carabineros, conversó acerca de lo ocurrido en la salida del Estadio Monumental.



A su juicio, "no fue accidente. Tendría que haber parado, pero se tiró a un montón de gente y está grabado. No pueden hablar nada. Hay que esperar a la justicia, que no pasa nada con ella".



Con respecto a la detención del conductor, sostuvo que "está guardado. Si uno ve los daños al parabrisas lo hicieron ellos mismos (carabineros). Lo sé porque yo manejo".



Mora también destacó el apoyo desde el cuadro albo y llamó a los hinchas a que estén calmados, para así poder velar a jorge en tranquilidad en su casa.