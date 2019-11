Padre de baleado por John Cobin: 'Gracias a Dios no me lo mató'

Durante la audiencia de formalización de John Cobin, realizada este lunes en Viña del Mar, el padre de la persona herida a bala por el estadounidense conversó con la prensa.

Señalando que se encuentra fuera de riesgo vital, el hombre aseguró que su hijo permanece "con dolores y tratamiento quirúrgico".

"Gracias a Dios no me lo mató, porque me lo podría haber matado perfectamente. Un disparo de esa pistola a 50 centímetro es para matar a una persona, más si el tipo tiene conocimiento", comentó.

En esa línea, reveló que el impacto de bala "le pegó al lado de la (arteria) aorta". "Por eso les digo, vayan a la asistencia pública. Después de que pasó esto, la turba, como dijo el tipo, se le fue encima, y quién no hace eso. Si no hubiese sido mi hijo yo también le pego al tipo".

Recordemos que la víctima se encuentra actualmente fuera de riesgo vital e internada en el Hospital Gustavo Fricke.