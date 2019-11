Ossandón se abre a plebiscito y nueva Constitución: 'No le tengo miedo a la democracia'

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón (RN), no se mostró abierto a la posibilidad de realizar un plebiscito y una nueva Constitución.

"Va a haber que hacer reformas profundas. Se está planteando la posibilidad de hacer un plebiscito. Yo lo estoy estudiando, pero no me parece nada de loco. Tenemos que escuchar a la gente de una vez por todas", aseveró en ADN Hoy.

Al ser consultado si está de acuerdo con crear una nueva Constitución, sostuvo que "si se hace en forma ordenada y en forma responsable. Por supuesto. Yo no le tengo miedo a la democracia en nada".

La Moneda y Narnia

Por otra parte, el senador insistió que algunos en el Gobierno siguen en Narnia y apuntó al segundo piso de La Moneda.

"El señor Larroulet está pasando coladito en esta, creo que es uno de los grandes responsables de esta crisis, porque son los orejeros del Presidente. Y claramente cuando el Presidente dijo que estábamos en guerra, estaba absolutamente desinformado, a mi juicio", criticó.

"Chile cambió el viernes pasado, y el que no quiera entender que cambió y que el piso de la recesión cambió, está en otro país. Como digo yo: hay varios que todavía viven en Narnia. El segundo piso está en Narnia, con los extraterrestres", aseveró el exalcalde de Puente Alto.

Respecto al cambio de gabinete y la decisión de Sebastián Piñera de no sacar a la ministra de Educación, Marcela Cubillos y al ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que "solo voy a desearle que tengan éxito a los que entraron".

Las demandas sociales

De igual manera, Ossandón aseguró que a la situación actual "no veo una salida tan fácil y la violencia está aprovechando este malestar"; y que "vemos a las policías un poquitito sobrepasadas, no saben qué hacer".

"Ojalá que todos estemos a la altura. Yo he visto en la oposición -en que en muchas cosas tiene razón y en otras no- creer que en el fondo ahora hay que hacer todo lo que ellos decidan para que esto se acabe, pero eso no es así. La gente está reprochándonos a todos", manifestó.

"Yo creo que las reformas como se están planteando hoy día y estas negociaciones que se han ido haciendo, se van a quedar cortas. El proyecto de reforma de pensiones, después de lo que ha pasado, es absolutamente insuficiente. La gente no se va a quedar tranquila con el 4% y la AFP intacta. Yo creo que vamos a tener que caminar a un sistema mixto", planteó.

Concluyendo que "lo planteaba el exministro Valdés de la Presidenta Bachelet: los que tenemos más sí deberíamos aportar un poquito a algún fondo o área solidaria para los que tienen menos".