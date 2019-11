Ossandón: 'Hay personas en este edificio que todavía no entienden la magnitud del conflicto'

Manuel José Ossandón ha sido uno de los políticos que se ha hecho presente durante el estallido social del país; esta vez, aseguró que quiere retomar el proyecto de la nueva Constitución de la expresidenta Bachelet.

Sobre el manejo del Presidente Sebastián Piñera al conflicto, Ossandón indicó que "yo creo que en el fondo el Presidente si escuchó, y yo no critico el tema de llamar o no al Consejo de Seguridad Nacional, yo lo que digo es que aquí hay un problema de orden público y paz social y si las medidas fuertes no son primero las sociales, esto no va a parar".

Además, el excandidato presidencial sostuvo que "si no hay anuncios fuertes sociales luego, la violencia va a aumentar, el juego es bien peligroso", además, tuvo palabras para sus colegas: "creo que hay gente que no está entendiendo lo que está pasando, este conflicto ataca a todos, si los del Partido Comunista o el Frente Amplio creen que se van a salvar de esta, están muy equivocados", manifestó.

"Si creen que esto se va a apaciguar por subirle 15 mil pesos a las pensiones, están muy equivocados. Si aquí no hablamos de que las pensiones van a subir entre 50 y 100 mil pesos, esto no va a pasar", señaló.

"Chile quiere una nueva constitución, les guste o no, hay que hacerlo de forma institucional. Yo soy de los que digo que hay que retomar el proyecto de Bachelet, y sacarlo adelante y hacer las modificaciones que necesitemos", cerró.