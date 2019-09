Ossandón afirmó que restructuración de la oposición se debe a un mal funcionamiento del Gobierno

Con información de Magdalena Fuenzalida.

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, volvió a arremeter en contra de su sector asegurando que gracias a las estrategias y funcionamiento del Gobierno, la oposición logró rearmarse a pesar de no tener una estructura o algún proyecto en conjunto.

El excandidato presidencial afirmó que esta reestructuración sucedió por errores propios del oficialismo y por culpar a otros en los problemas del país.

"La oposición estaba muerta, sin proyecto político y muy alejada de la gente que siempre la apoyó. Yo digo y pienso que es la peor desde que volvió la democracia, pero por errores nuestros y por la obsesión de siempre echarle la culpa al de atrás o al del lado, permitimos que hoy se rearmaran. Es un gran error político", manifestó el parlamentario.

Además sostuvo que este Gobierno es mucho mejor de lo que dicen las encuestas, pero que le falta conectar con el Chile real, ya que se han enfocado en pelear con sus adversarios políticos en una cancha legislativa en donde no tienen mayoría, y que, para avanzar, hay que llegar a consensos.

En tanto, al senador de la UDI, Iván Moreira, no le sorprendieron las palabras de Ossandón, agregando que la política es sin llorar. "Cuando las encuestas no andan bien y hay falencias, como es el caso de hoy, los candidatos presidenciales del sector comienzan a alejarse, así que esto no tiene nada, pero absolutamente nada de nuevo. Y la política es sin llorar, por lo tanto, lo que están haciendo los candidatos presidenciales es criticar al gobierno".

"Las críticas serán mucho más duras en la medida en que las encuestas no nos favorezcan, de tal manera que, más allá de criticar al Gobierno, nosotros somos parte y responsables de lo que haga o no haga el Gobierno, y creo que, como siempre se ha dicho, las críticas no por la prensa porque terminan dañando la unidad", sentenció Moreira.

Recordemos que en la encuesta Agenda Ciudadana Criteria de agosto pasado, mostró que la desaprobación del presidente Piñera alcanzó su nivel más alto con un 65%.