Oposición sostuvo que el Gobierno no está dispuesto a trabajar en una nueva Constitución

Este jueves el Gobierno se reunió en La Moneda con los representantes de partidos de oposición para dialogar sobre la agenda social y las demandas de la ciudadanía.

Tras esto, la mayoría de los invitados coincidieron en que es necesario avanzar a una nueva Constitución, pero que no es algo que el Gobierno esté dispuesto a trabajar.

Partido Socialista

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, sostuvo que "el Gobierno no dimensiona lo que acontece en el país y no toma conciencia del malestar ciudadano, por eso sus respuestas no son adecuadas para esta crisis".

"Hemos planteado la importancia de escuchar a la ciudadanía y reemplazar esta Constitución, que es una camisa de fuerza para los cambios que los chilenos demandan. Hemos insistido en el plebiscito para que los chilenos se pronuncien sobre el nuevo marco institucional y del mecanismo para una nueva Constitución nacida en democracia", indicó.

Democracia Cristiana

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, aseveró que "estamos muy lejos en materia de cambio constitucional. Vemos un gobierno con muchas dudas y ambigüedades, que no tiene las convicciones que tiene la gente que, más allá de medidas puntuales, busca que tengamos un nuevo pactos sociales, y ese nuevo pacto social se llama Constitución política de la República".

Partido Radical

De igual manera, el presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, coincidió en que "no hay respuestas concretas. La ciudadanía ha manifestado su inconformidad con las inequidades en Chile y ven que el Gobierno no hace ningún anuncio específico".

"Chile quiere una nueva Constitución, pero si el Gobierno no es capaz de decir esas cosas, la verdad es que esto no tiene sentido", espetó.

Revolución Democrática

La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, señaló que "es iluso pensar que en reuniones entre partidos con el gobierno vamos a solucionar el problema de fondo. Hay que escuchar a la ciudadanía y los movimientos sociales, y la única forma de hacerlos es a través de un proyecto constituyente".

Asimismo, manifestó que "es necesario que el Gobierno se haga parte de las querellas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha impulsado en casos de torturas, violencia sexual. El Gobierno tiene que hacerse responsable de todas y cada una de las muertes que han ocurrido en nuestro país".

Partido Liberal

El presidente del partido del Partido Liberal, Luis Felipe Ramos, expresó que "las condiciones del diálogo del gobierno no permiten avanzar en un pacto social, porque no puede haber un pacto social si no están las organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil. No puede haber pacto social mientras el Estado viola los DD.HH. y no da señales para avanzar hacia una nueva Constitución".

Federación Regionalista Verde Social y Partido por la Democracia

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien propuso que el Presidente de la República y parlamentarios renunciaran y se llamara a elecciones, expuso que no ven "voluntad" de parte del Gobierno sobre crear una nueva Constitución.

"El ministro no fue claro en eso. No sé si voluntad o no entienden el problema, la gravedad y magnitud del problema (...) Entendemos que los partidos podemos cumplir, pero es fundamental que el Gobierno dialogue con las organizaciones sociales", sostuvo.

Mientras que el presidente del Partido por la Democracia (PDD), Heraldo Muñoz, expresó que es absolutamente fundamental escuchar del Gobierno sobre una nueva Constitución.