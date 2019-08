'Ojalá se paletee': Conductor en Arica dejó nota a ladrón para que deje de robarle

Un conductor en Arica decidió escribirle una nota a un ladrón de autos que le robó dos veces, para apelar a su conciencia.

"Por favor, no rompa nuevamente este parche, no instalé el vidrio original porque no hay repuesto. En el auto no hay nada comerciable para que usted reduzca y vuelva a satisfacer sus vicios, ya se llevó la máscara de la radio y todo lo de valor que había al interior de mi vehículo. De antemano le estaré muy agradecido, muchas gracias, bendiciones", escribió el hombre.

El afectado está seguro que el autor de los robos es la misma persona según contó al diario La Estrella de Arica.

"Puse esa nota a ver si se apiada de mí y no vuelve a romperme los vidrios, porque ya no hay nada que robar. Ojalá se paletee el delincuente", concluyó.