Nuevos incidentes entre manifestantes y Carabineros en Pudahuel: seis personas fueron detenidas

En una tercera noche de enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en la comuna de Pudahuel, este jueves seis personas terminaron detenidas, luego que unas 350 personas atacaran la 55° Comisaría de Carabineros.

Por su parte, los vecinos del lugar denunciaron una fuerte represión policial en zonas residenciales de la comuna.

Tres de los sujetos detenidos tenían órdenes de aprehensión vigentes, uno por infracción a la ley de armas y otro por desórdenes públicos, además entre ellos habría un menor de edad.

Carabinero critica a municipalidad

Asimismo, el mayor de Carabineros de la comisaría de Pudahuel, Felipe Rosenberg, cuestionó el actuar de las autoridades locales.

"Esto se pasó -desde mi punto de vista- de la raya. Yo sinceramente lo lamento por los vecinos de Pudahuel, yo voy para mi tercer año en Pudahuel, y me siento consternado y triste por lo que está pasando, y lo digo de corazón", sostuvo.

Mientras el uniformado realizaba el balance por la noche anterior, una persona le gritó un improperio. "Ustedes acaban de escuchar el insulto que me acaban de decir ellos, eso a mí ya no me afecta, yo sé que con acciones, y no con discursos ni estos puntos de prensa, voy a lograr nuevamente recuperar la confianza de Pudahuel", expresó Rosenberg.

Lanzando una dura crítica: "pese a que autoridades han hecho comentarios bastante desafortunados, sin ningún tipo de sustento, sin siquiera una consulta, y basados en una imagen que dura 5 segundos, hacen un comunicado oficial que llama prácticamente a la toda la comunidad nuevamente a alzarse contra Carabineros".

Este fue el comunicado al que se refiere el mayor: