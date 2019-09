Nueva denuncia ciudadana contra Enel luego del cobro de $450.000 pesos en la cuenta de luz

Con información de Francisco Bueno

Enel suma una nueva polémica tras una nueva denuncia ciudadana de una usuaria luego de que su última boleta llegara con un monto de $450.000 pesos; sin embargo, la afectada indicó que debería estar pagando entre 20 y 30 mil pesos.

La denuncia surge de Jeannette Robledo, de la comuna de San Ramón, luego de que le cambiaron el medidor en el mes de abril. Desde ese momento, la mujer comenzó a ver la una subida inesperada en los cobros del suministro eléctrico pasando de los $28.000, hasta los $70.000 pesos.

Para el colmo de la usuaria, al recibir la cuenta de luz correspondiente al último mes de facturación cuyo vencimiento es para el próximo 13 de septiembre, se percató que el monto supera los $450.000 pesos.

Jeannette, indicó que "era un alza que iba poco a poco. Claramente voy a tener que reclamar y llegar hasta las últimas instancias. No pagar esa cuenta porque no me corresponde. Es un robo".

El generente de mercado de Enel distribución, Victor Tavera, se refirió al caso indicando que "nos hemos enterado del caso, evidentemente vamos a hacer los análisis respectivos para entender lo que ocurre con nuestra cliente. Preliminarmente se observa que existiría una acumulación de deudas de febrero hasta agosto. Obviamente tenemos que profundizar y por lo tanto lo que vamos a hacer es terminar los análisis y luego contactar a la cliente para buscar la mejor manera de explicar cuál es la situación y resolverlo a la brevedad", cerró.

Al respecto, el presidente de la corporación nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, manifestó que "nosotros habitualmente hacemos este tipo de mediaciones. Le traspasamos inmediatamente los reclamos a la empresa, analizamos el cobro, si tiene fundamentos o no, y en caso de tener, nosotros se lo trasladamos inmediatamente e iniciamos un proceso de mediación", indicaron.

Según Conadecus los antecedentes que manejan sobre estos hechos son puntuales. Por lo pronto Jeannette está dispuesta a seguir todas acciones pertinentes ante lo sucedido ya que no está dispuesta a pagar los más de 450 mil pesos que tiene por cobro en su última boleta de sumunistro eléctrico.