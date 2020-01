'No soy un monstruo': Turista que realizó dibujo en Torres del Paine se disculpó con Chile

La turista italiana que realizó un dibujo en Torres del Paine, por la cual la Corporación Nacional Forestal (Conaf) presentará una denuncia por daño ambiental, ofreció disculpas este viernes.

La usuario "Elisatttttt" informó en Instagram que esta jornada hablará con representantes de la Conaf para disculparse.

"También me disculpo oficialmente con todo Chile por el horrendo gesto hecho en el parque, no hace falta decir que no se hizo con malas intenciones, sino como un estúpido, realmente estúpido dibujo votivo en la montaña", escribió.

"Se hizo con pintura lavable, el dibujo ya no está allí; pero esto no justifica la estúpida acción", destacó.

"No soy un monstruo cuando realicé la pintura (...) recogí mucha basura alrededor de la piedra pintada. Simplemente no pensé en lo mala que era una idea", expresó.

La mujer también criticó las duras amenazas que ha recibido por redes sociales, tanto ella como sus cercanos. "Recibí muchos mensajes de odio con incitación al suicidio o comentarios personales que no tienen nada que ver con la pintura", por lo que pidió respeto para ellos, ya que no estaban relacionados con su acto.