'No Más TAG': Masiva protesta vehicular se desarrolla en autopistas

Una masiva protesta vehicular se tomó las autopistas de Santiago este viernes, convocada por el movimiento No Más TAG.

La manifestación partió a las 7:30 y 7:00 horas en dos puntos: desde el norte en el cruce de la Ruta 5 con Américo Vespucio en Quilicura; y desde el sur en la fábrica de Soprole en San Bernardo, donde todos se dirigirán hacia el centro.

Debido a la decena de vehículos (hasta las 7:30 horas solo en Quilicura habían unos 80) que se sumaron a la movilización, se sumaron más puntos de encuentro en Peñalolén, en la Costanera norte y poniente.

El coordinador de No Más TAG, Andrés Alarcón, sostuvo que "no estamos llamando al bloqueo, para no perjudicar a la ciudadanía. La idea del movimiento es sumar personas, no tener personas en contra".

Por lo que circularán por una o dos pistas, dejando una vía de circulación, pero pese a esto, obviamente se generará mucho tráfico.

El movimiento busca eliminar el TAG y los peajes, mientras que muchas de las personas que se sumaron, solo buscan disminuir los cobros realmente abusivos de este.

Ahora, protesta en Autopista Américo Vespucio a la altura de Froilan Lagos Sepúlveda, La Florida. #nomastag pic.twitter.com/KkMW3fxCnN — Waldo Sánchez (@waldosanchezm) October 25, 2019