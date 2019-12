Niños cantando cumpleaños feliz a Piñera enfrentó a Cubillos y defensora de la Niñez

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, lanzó críticas al Gobierno luego que un grupo de niños en edad preescolar le cantara cumpleaños feliz al Presidente Sebastián Piñera. Las imágenes de los menores de edad, provenientes de Puerto Guadal (Aysén), fueron compartidas en Twitter por la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.

En la publicación, Muñoz escribió: "¿Y eso? ¿Ahí no es proselitismo? No entiendo esto, subsecretaria, si ustedes llevan a los niños, ¿no aplica la denuncia?".

Las palabras de la defensora aludían al emplazamiento que realizó el Ministerio de Educación el 25 de noviembre pasado, sobre un presunto "adoctrinamiento político" en los colegios. Una de las denuncias recibidas por el organismo asegura que un grupo de niños parvularios gritaban consignas políticas mientras una profesora los grababa con su celular.

Precisamente fue la titular de la cartera, Marcela Cubillos, la que respondió los dichos de Patricia Muñoz, también a través de Twitter. "¿En serio? Niños visitando con sus padres La Moneda es para la Defensoría de la Niñez lo mismo que niños filmados en jardín infantil, por sus profesores, en horarios de clases, a espaldas de sus padres, repitiendo consignas políticas cargadas de odiosidad que ellos les hacen repetir", contestó la secretaria de Estado.

Luego, Muñoz respondió que "no, no es lo mismo, es que la idea de que no se vinculen con lo político debiera ser para todos, independiente de lo que se trate, pensaba que ése era el interés suyo".

Más tarde, en la comisión que analiza la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, la defensora de la Niñez cuestionó “la exposición de niños a actividades políticas que no resultan tolerables, desde el punto de vista de su grado de desarrollo y madurez, y que por lo tanto podrían ser constitutivas de situaciones de proselitismo que no son tolerables, pero no son tolerables para nadie”.

“Hay que tener coherencia y consistencia entre qué hacemos y en qué incluímos a los niños y qué consideraciones tenemos”, subrayó Muñoz.