Niño de 9 años murió por contagio de influenza: familia acusó falta de stock de vacunas

Un menor de edad de nueve años falleció durante el pasado viernes, afectado por influenza tipo B, con lo cual se transformó en la vigésima sexta persona en perecer a raíz de la enfermedad.



De acuerdo a Ahoranoticias, el caso ha generado repercusión, puesto que la familia del afectado aseveró que no pudo ser vacunado por la falta de stock en el sistema privado, puesto que no era parte de la población de riesgo.



Inclusive, el menor de edad recién pudo ser diagnosticado el jueves en una clínica, luego de que presentara síntomas como fiebre desde el martes pasado.



"No se había vacunado, no estaba en el grupo de riesgo. Ellos la quisieron comprar y no hay vacuna, ni en las clínicas más arriba la tenían. Entonces no estaba vacunado", dijo Paola Fouere, tía de la víctima.



Según el medio anteriormente citado, el menor de edad fue trasladado al Hospital de Carabineros, luego de que presentara síntomas como dedos morados por la falta de oxígeno. Finalmente, falleció en el centro hospitalario.