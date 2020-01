Nabila Rifo negó autorización de libro que narra su caso y llamó a no comprarlo

Nabila Rifo, quien sufriera la pérdida de sus dos ojos a raíz de la brutal agresión que sufrió por parte de su expareja, Mauricio Ortega, envió un comunicado en donde se refirió a la publicación del libro Los ojos de la verdad, escrito por Eleodoro Sanhueza.



En el escrito, enviado y difundido en El Desconcierto, la mujer hace un llamado a no comprar la obra, puesto que no cuenta con su autorización.



"Me enteré recién el 6 de enero de este año que el señor Eleodoro Sanhueza, a quien no conozco, redactó un libro en base a mi caso y lo está publicitando utilizando mi imagen, diciendo que ficcionó con mi historia 'para evitar problemas', pero lo vende y presenta utilizando mi nombre y la historia de violencia desde mi persona", sostuvo.



Rifo aclaró que "de ninguna manera lo autoricé para contar la historia del caso, ni menos desde mi persona, usando mi imagen, ni menos que haga publicidad usándome".



Al cierre, la afectada hizo un llamado a que "no compren el libro llamado Los ojos de la verdad. También hago extensivo este llamado a las librerías, editoriales y los movimientos feministas y sociales que han empatizado con las mujeres que sufrimos distintos tipos de violencias".