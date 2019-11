Mujer que recibió disparo de balín en Las Condes: 'Sacó una pistola grande de su terno'

La tarde del pasado jueves 7 de noviembre, cerca de las 20 horas y en medio de manifestaciones en la comuna de Las Condes, una joven ingeniera de 28 años, que prefiere mantener en reserva su identidad, recibió un disparo de un balín de acero en su muslo derecho, proveniente del abogado Esteban Rodríguez Pinto.

La mujer aseguró, en conversación con ADN.cl, estar recuperándose del trauma que le provocó el hecho, el que describe como un ataque violento y despectivo. "Estaba junto a mi pololo y dos amigas, nos estábamos retirando de las manifestaciones a las que asistimos en bicicleta. Tomábamos agua y comiendo algo para irnos a nuestras casas cuando pasa este tipo junto a nosotros y me queda mirando despectivamente de pie a cabeza, como con cara de asco, ahí le digo '¿por qué me mira así?' y me dice 'qué voy a mirar a perras como vo' y más encima en bicicleta'", contó.

"Fue muy violento. Mi pololo, que estaba junto a mí, lo empujó y le dijo '¿oye por qué la tratas así?', y en eso el hombre sacó un arma, una pistola grande de su terno y me disparó en la pierna", agregó.

Luego, el hombre se marchó y la pareja de la mujer salió tras él, recibiendo otros dos impactos que no lo hirieron. "En eso la gente corre, yo grité, y los carabineros de fuerzas especiales llegaron y lo arrestaron".

El momento en el que llega personal de Carabineros fue captado por testigos y, uno de esos registros, fue el que terminó viralizándose ampliamente, como símbolo del trato dispar que realiza la institución.

Respecto al arma con la que fue agredida, la joven indicó que "según fuerzas especiales, es de aire comprimido que dispara balines de acero", y que ambos constataron lesiones que fueron parte de la denuncia que se realizó en una comisaría de la comuna, en un procedimiento que tuvo a víctima y victimario compartiendo el mismo vehículo policial por varios minutos.

Un testigo del hecho, por su parte, indicó a ADN.cl qué ocurrió previo a la detención. "De un momento a otro escuchamos un grito muy fuerte y un disparo. Nos dimos vuelta con mi amigo y vimos a un joven que salió persiguiendo a un tipo. En ese momento todos corrimos y llamamos a un tipo de fuerzas especiales, ve a la niña tirada en el suelo y le dice que le dispararon, ahí lo persiguen y lo paran unos ciclistas más allá. Carabineros lo detiene y le quita el arma, mientras quien disparó les dice que es un arma de juguete", relató.

"A un tipo que anda en la calle con un arma lo tratan de esa forma, versus a un manifestante que está protestando, haciendo nada, lo agarran a palos, les pegan y los detienen. Es un trato completamente distinto, no sé por qué Carabineros actúa de esa forma", agregó.

Esteban Rodríguez Pinto fue formalizado al día siguiente, quedó con firma mensual, orden de alejamiento y 90 días para la investigación.