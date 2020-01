Mujer fingió pedir una pizza para denunciar a su marido por violencia intrafamiliar

Ivette Necul, de 22 años, fue atacada por su marido en medio de una discusión en su casa en Temuco, donde luego del hechó fingió pedir una pizza por teléfono para pedir ayuda.

La joven comentó que el sujeto "me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo", luego de haberla golpeado tres veces en la cabeza, según informó 24Horas.

Luego de que ocurriera esto, Necul llamó a Carabineros donde dijo que quería una pizza: "¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros? Sí. Llegó y me dijo '¿estás sola?' No. '¿Te agredió tu pareja?' Sí. Le dije 'quisiera pedirla con doble queso y a domicilio'".

Personal policial llegó al domicilio para detener al sujeto, donde vieron las lesiones de la víctima, quien además presentaba heridas en sus manos y fractura en uno de sus dedos, producto del ataque con vidrios.

Fabiola Molina, la madre de la joven, comentó al medio que su hija "fue valiente al denunciar, porque muchas mujeres prefieren callar".

El hombre, identificado como Agustín Fuentealba, será formalizado durante esta jornada por femicidio frustrado.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, tiene a disposición el número de teléfono 1455 para orientación y ayuda en estos casos.