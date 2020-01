Movilh denunció agresión homofóbica de fiscalizador de Transantiago contra joven

Una nueva denuncia de agresión homofóbica denunció el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Según el relato de joven agredido, un trabajador de la empresa Control de Evasión y Seguridad (CES-SPA), lo habría tratado de "maricón culiao'" para luego proceder a agredirlo.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las afueras del Mall Plaza Egaña en la comuna de La Reina. La víctima, identificada como B.F.N, relató que al acercarse al paradero del Transantiago para tomar su micro, el sujeto le habría dicho "paga po' maricón culiao'", a lo que B.F.N le respondió encontrando como respuesta una brutal golpiza.

Foto: Movilh

Contusión craneana, luxación de hombro, heridas en su boca (cerca de 20 puntos) y fractura de humero proximal, lo dejaron con indicaciones de reposo por un plazo de 24 días según consta en el informe médico de la Mutual de Seguridad y en la denuncia formalizada ante la 46 Comisaría de Macul.

"Al recuperar la conciencia (después de la agresión), alguna gente me estaba auxiliando. Estaba lleno de sangre. El fiscalizador salió arrancando con otros fiscalizadores", relató el joven agredido.

Sobre el procedimiento al que se debió enfrentar, el joven contó que: "tengo 20 puntos. Me golpeó tanto en la cabeza que tengo contusiones, mucho dolor y 5 puntos detrás de la oreja. Me luxó el brazo y me fracturó el húmero. Llamamos a Carabineros y esperamos su presencia, pero no llegaron. Nos fuimos directo a la Mutual de Seguridad. Me atendieron bien. En mi trabajo me dieron todo el apoyo", dijo.



Foto: Movilh

"Yo solo quiero caminar tranquilo y que dejen de discriminarnos sea el contexto que sea. Nada ni nadie merece una atropello así", cerró.

Por su parte, el vocero de Movilh, Oscar Rementería, aseveró que: "ocurrido es un paliza gratuita cargada de homofobia y cobardía, pues el trabajador, como un delincuente cualquiera, se dio a la fuga. El joven está tan afectado, que los dolores de cabeza y los vómitos no han pasado con los días, a un punto que debe estar asistiendo continuamente a la Mutual de Seguridad".

"Exigimos a CES-SPA que dé a conocer la identidad de este sujeto y que adopte medidas al instante para prevenir nuevos atropellos. En paralelo, orientaremos a la víctima para que inicie acciones legales contra todos quienes resulten responsables", cerró Rementería.