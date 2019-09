Movilh acusó a Harboe de 'abuso de poder' al no ser invitados a comisión por matrimonio igualitario

En pie de guerra se encuentra el Movilh y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, a raíz de que este último postergara durante este martes la idea de legislar por el matrimonio igualitario.



El parlamentario argumentó que se debían escuchar a diversas organizaciones antes de tomar curso a la acción legislativa, lo que fue condenado por Rolando Jiménez.



"La tramitación de hoy fue totalmente inútil e ineficiente, pues no se avanzó ningún paso. Hace mucho tiempo que la Comisión de Constitución debió votar la idea de legislar, atendiendo a que el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impulso del matrimonio igualitario data del 2016", sostuvo.



Jiménez recordó que la acción es un "compromiso del Estado, no del gobierno de turno, ni de la composición legislativa del momento. Impulsar es promover, acelerar, contribuir a hacer realidad", añadiendo que a su juicio ningún poder del Estado ha contribuido a cumplir con sus obligaciones.



Cabe decir que las quejas del Movilh no quedaron allí, ya que también a través de Twitter indicaron que el senador Harboe "impide que se exponga sobre matrimonio igualitario en Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en medio de amenazas de que hoy no habría sesión sobre la materia", catalogando además el hecho como un “abuso de poder”.

