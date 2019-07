Moreira: Yo haría más que castrar químicamente a los terroristas, pedófilos o violadores

El Senador Iván Moreira (UDI), habló con respecto a lo ocurrido en la 54° comisaría de Huechuraba, reiterando lo manifestado en redes sociales, en donde apuntó a que a los terroristas, pedófilos y violadores "los castraría químicamente".



Los dichos del parlamentario se complementaron con respecto a su posición en torno a la aprobación de la ley antiterrorista.



"Les va a molestar mucho por los Derechos Humanos, porque está de moda cuando se trata de terrorismo, se invoca a los Derechos Humanos, pero, ¿sabe lo que me dice la gente? (Obviamente no va a suceder eso) 'Ojalá los terroristas, pedófilos o violadores los castraran químicamente'. Sé que eso es imposible a día de hoy, pero si usted le pregunta eso a la gente, le contestarán lo mismo que le estoy diciendo yo ahora mismo", sostuvo.



Con respecto a lo que él haría, Moreira manifestó que "yo sé que en este mundo decir eso generaría una polémica grande, pero si tú me preguntas a mí lo que yo siento, haría más que eso".