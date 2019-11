MOP y concesionarias acordaron eliminar ajuste de 3,5% anual a pórticos

Durante este miércoles, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció el acuerdo con el que se llegó en conjunto con las empresas concesionarias de autopistas, en relación a los costos de peajes y TAG. Una medida que generó ya posiciones críticas.



La autoridad indicó que se eliminará el 3,5% de reajuste anual a partir de ahora hasta el término de los contratos, que se dará en 15 años más.



Al respecto, Moreno manifestó que "lo que nos ha preocupado son las carreteras urbanas, pues la gente ocupa intensivamente en Santiago. Estas tiene un reajuste de IPC +3,5% cada año y si esto se mantuviera, los peajes seguiría subiendo y llegaría a ser 68% real mayor a lo que hoy día tienen. Afortunadamente ese problema ha quedado resuelto llegado a un buen acuerdo con todas las concesionarias".



El ministro expresó además que "la gente lo que ve es que el TAG sube, pero las autopistas están cada vez más congestionadas porque hay muchísimos autos. En Chile se han estado incorporando más de 400 mil autos al año, entonces eso significa que tenemos mayor congestión y por otro lado, la gente ve que tiene que pagar más. Entonces también tenemos que hacer más obras para las autopistas, para que puedan mejorar su calidad de en materia de seguridad, iluminación y también su relación los vecinos".



Con respecto a las reacciones, Andrés Alarcón, vocero de No+TAG, señaló que "no nos dieron respuesta satisfactoria, ellos quedaron de ver nuestras propuestas", añadiendo que “solo nos dieron soluciones parches y no tenemos soluciones concretas, solo que ya no correrá más el 3,5% de reajuste anual”.