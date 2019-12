MOP advierte los riesgos de la mayor sequía que está enfrentando Chile

Con información de Manuel Palominos

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto a su par de Agricultura, Antonio Walker, entregaron en La Moneda un resumen de datos sobre cómo ha avanzado la crisis hídrica en Chile, la más grave en décadas.

Si bien el titular del MOP afirmó que aún no se decreta una racionalización del agua en las grandes capitales, este panorama podría cambiar si la situación empeora.

"Estamos trabajando para que no haya ninguna alteración del suministro de agua potable, pero el riesgo evidentemente existe. No sería responsable decir que no existe ningún riesgo", indicó Moreno.

El secretario de Estado sostuvo que Santiago no tendría problemas, aunque sí existe preocupación en Valparaíso de cara al próximo año. También hay dificultades con el agua potable rural.

El propio Moreno presentó en su cuenta de Twitter un hilo explicativo acerca de la situación hídrica del país, cuya condición no se había visto desde 1968.