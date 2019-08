Monckeberg indicó que Gobierno dará prioridad a reforma de pensiones por sobre flexibilidad laboral

Tras la reunión con dirigentes sindicales, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, dio luces en torno a que el Ejecutivo dará prioridad al tema de la reforma de pensiones y no así a la posibilidad de reducción de la jornada laboral a través de la flexibilidad.



Luego de la cita, el titular indicó que si bien "no hemos establecido plazos en particular, hoy la agenda legislativa del Congreso está, en materia laboral, excesivamente sobrecargada y queremos hacer un debate serio".



Sobre la prioridad, explicó que "se tiene que apretar el acelerador y apurar el tranco. No puede significar legislar mal ni dejar de escuchar la opinión de todos los parlamentarios, porque tenemos una meta: tenemos que mejorar las pensiones el 1 de enero de 2020".



Monckeberg aseveró que "el Gobierno está disponible para trabajar mucho más que 40 horas, para que el proyecto de pensiones sea una realidad este año y para que las pensiones mejoren el 1 de enero. No da lo mismo cuándo suban las pensiones".