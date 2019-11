Ministro Sichel: 'Tenemos que empezar a construir un tiempo de propuestas'

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, se refirió a cómo ha afrontado desde su cartera el estallido social y qué se vislumbra del proceso de diálogos ciudadanos que comandará durante las próximas semanas.

"Tenemos que empezar a construir un tiempo de propuestas", apuntó respecto al estado actual del movimiento social, que se ha volcado a las calles exigiendo reivindicaciones.

Respecto a las medidas de la llamada "agenda social" que se han tomado hasta ahora, explicó, respecto al ingreso mínimo garantizado su naturaleza de bono, apuntando a su funcionamiento y esperando que sea aprobado en el Congreso. "Esto no es un cambio en el salario mínimo, sino que un subsidio", aseguró.

"Tenemos la urgencia hoy de ver los gastos y el foco de lo que queremos hacer", sostuvo Sichel, quien iniciará una serie de conversaciones que, además, se enmarcarán las inquietudes que se tendrán en cuenta en el futuro proceso constituyente.

Incluso, manifestó ciertos temores frente a puntos de vista extremos en el diálogo. "Me da miedo cuando posiciones tratan de fijar condiciones que 'si no se hace lo que yo quiero, no hay una nueva sociedad'", afirmó el secretario de Estado.