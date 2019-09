Ministro Larraín defendió Presupuesto 2020 y respondió a críticas de la oposición

El Presidente Sebastián Piñera anunció este jueves el proyecto de Presupuesto 2020, que contempla un aumento del gasto público de un 3% real, lo que implica un alza de 2.133 millones de dólares y un crecimiento en la inversión del 6,8%. El presupuesto total supera los 74 mil millones de dólares, y que fue calificado de "austero".

Al respecto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió el presupuesto. "Nosotros siempre dijimos que esto íbamos a tener una mezcla de responsabilidad y de audacia", sostuvo.

"Hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de inversión. Ahora, a mí me hubiera sorprendido mucho que los senadores de oposición hubieran dicho que era lo que esperaban. Siempre nos toca cada vez que nosotros vamos al Congreso con un proyecto, nos dicen que es insuficiente, pero lo que pasa es que aquí no es solamente poner más recursos", expresó.

Agregando que "estoy seguro de que si hubiéramos -no me refiero a nadie en particular, pero sí en general- puesto más recursos, nos habrían dicho que estamos faltando a la responsabilidad fiscal".

Detalles del presupuesto

Cabe destacar que los ministerios que más crecen en su presupuesto son Deportes con un 9,5%, Medioambiente con un 8,0% y Obras públicas con un 7,1%.

Mientras que en términos de "peso", Educación lidera con un 24,3%, seguido por Salud con 21% y Trabajo con 5,7%.

Revisa aquí un resumen del Presupuesto 2020: