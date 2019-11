Ministro Espina aseguró que los carabineros están 'absolutamente sobrepasados y desbordados'

El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que los funcionarios de Carabineros están "absolutamente sobrepasados y desbordados" por la situación "extremadamente crítica" de violencia en el país.

"La situación que está viviendo el país hoy día es extremadamente crítica en materia de seguridad, se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia y bajo ninguna circunstancia: asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados", dijo el secretario de Estado ante la comisión de Defensa de la Cámara, a la que llegó para responder por el informe de Amnistía Internacional, que acusó violación “sistemática” de derechos humanos.

"No va a haber ni va a subsistir ningún acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínima garantías de que no se produzcan saqueos, ataques, como se están produciendo permanente con una destrucción gigantesca", agregó.

En relación a la acusación de Amnistía, Espina aseguró que es "calumniosa" que "estigmatiza" y afecta a una institución que está "velando por el orden público".