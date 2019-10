Ministro del Trabajo llamó a los empresarios a tener 'flexibilidad' en horarios de este lunes

Fue el más breve del punto de prensa de los ministros, pero el que llamó a tener comprensión. Nicolás Monckeberg, ministro de Trabajo, hizo un llamado a los empresarios y empleadores para tener "flexibilidad" con el ingreso y salida de trabajadores.

En el Palacio de La Moneda y junto a Marcela Cubillos (Eduacación), Gloria Hutt (Transporte) y Karla Rubilar (Intendenta), el titular de Trabajo comentó que: "hacemos un llamado a las empresas y empleadores a dar flexibilidades a los trabajadores para la llegada y salida de sus trabajos ante la actual situación que se vive. Llamamos a adecuar los turnos", comentó.

Además, aclaró que el problema con el sistema de transportes no es factor para posibles despidos: "las dificultades del transporte público no puede ser causal de despido. Llamamos a los trabajajdores a tomar las precauciones pues ellos no pueden asumir las consecuencias de lo que ha pasado estos días", sostuvo Monckeberg.