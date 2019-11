Ministro del Interior sobre nueva Constitución: 'El Gobierno no ha descartado ninguna fórmula'

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se volvió a referir a la posibilidad de una nueva Constitución, asegurando que no se ha descartado.

En entrevista con El Mercurio, sostuvo que "puede ser reforma, puede ser nueva Constitución, el Gobierno no ha descartado ninguna fórmula. Pero lo relevante es que en tiempos de crisis no se debe improvisar y el Congreso no debe ni puede renunciar a sus facultades legislativas en materia constitucional".

"Tenemos que mirar esto en contexto, actuar con sentido de urgencia y no olvidar que no habrá mayor igualdad sin crecimiento y tampoco vamos a tener un crecimiento sustentable si no somos capaces de lograr mayor igualdad", agregó.

Por otra parte, también se habló del cuestionado modelo económico que impera en nuestro país.

"Posiblemente permitimos que nuestro modelo económico y social funcionara con piloto automático por mucho tiempo. La gente valora el progreso, pero reclama contra la distribución de los frutos de ese que hoy se distribuye de forma muy injusta", concluyó.