Ministro del Interior confirmó artefacto explosivo en Chillán previo a visita presidencial

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se dirigió hasta la Región de Ñuble en donde anunció una modernización en el servicio de trenes entre Santiago y Chillán.

Sin embargo, previo a la llegada del mandatario a la zona, se constató una posible instalación de un artefacto explosivo en un cuartel de la Policía de Investigaciones, hecho que fue confirmado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"Efectivamente se colocó un artefacto explosivo en un cuartel de la Policía de Investigaciones que fue detectado a tiempo y por lo tanto desactivado, y se pudo tener la prevención suficiente para que la bomba no explosionara", detalló.

"Yo todavía no he podido conocer los resultados de los peritajes pero, según la información que me ha entregado al policía de investigaciones, si se trataba de un artefacto explosivo. Ahora, cuál magnitud tiene o cuál potencia tiene, estoy a la espera de los peritajes para formarme una idea", detalló el secretario de estado.

Sobre si el ataque respondería a alguna reivindicación política, el ministro lo descartó por el momento hasta que el fiscal que lleva la investigación esclarezca los hechos. "Hasta el momento no lo sabemos. Si habían cámaras en el cuartel de la PDI, por lo tanto el fiscal ya está haciendo toda las investigaciones en el sitio del suceso".