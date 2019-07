Ministro de Justicia y muerte de Albornoz: Creemos que es una situación muy compleja y dolorosa

El titular de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la muerte del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz Troncoso, quien fue encontrado muerto en su casa este miércoles.

Sobre esto, el jefe de la cartera expresó que "creemos que su familia debe estar pasando un mal momento", agregando además sus condolencias a los cercanos de Albornoz y al poder judicial.

"Esperamos que situaciones como estas no se repitan. Y ello pasa por recuperar, en el poder judicial y en todas las instituciones del país, una conducta ética, proba e intachable en el desempeño de las funciones para así nunca tener que lamentar situaciones como las que aparentemente estamos viviendo", manifestó Larraín.

En esa línea, aclaró que nunca conoció a Marcelo Albornoz Troncoso. "Es posible que en alguna reunión que haya tenido en la Corte de Apelaciones él haya estado presente, pero no lo recuerdo. No he tenido contacto personal con él, nunca lo tuve", comentó.

"Independiente de eso, es un hito muy profundo, muy doloroso, que espero nos haga reflexionar respecto a nuestro comportamiento", sostuvo.

Respecto a la decisión de la Corte Suprema, quienes este martes suspendieron por cuatro meses a tres jueces de Rancagua, entre ellos Albornoz, Hernán Larraín señaló que "los caminos de la conciencia humana son siempre insondables y estos hechos nos hablan de que al ser expuestos, al ser sancionados duramente, hacen que las personas quizás reaccionen de maneras insospechadas".

Finalmente, el ministro de Justicia sentenció que de ahora en adelante se "debe tener especial celo por esta conducta moral, que sea y debe ser siempre intachable para asegurar el debido ejercicio de las funciones y la confianza ciudadana que se deposita en ellos para resolver las cuestiones judiciales que son sometidas a conocimiento de los tribunales".

Recordemos que Marcelo Albornoz, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez fueron suspendidos y con apertura del cuaderno de remoción como sanción por ser indagados por tráfico de influencia en la Corte de Apelaciones de Rancagua.