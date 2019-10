Ministro de Justicia sobre saqueos: 'Han atacado el corazón de la vida de la gente más humilde'

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió al accionar de Fuerzas Armadas y de Carabineros durante el Estado de Emergencia que se vive en el país.

"Chile vive una situación de inusitada violencia en estos últimos días, absolutamente impredecible hace una semana o un mes atrás; sin embargo, en poco tiempo, un grupo minoritario de violentistas hizo algo que nadie habría podido imaginar: Destruir estaciones de metro, buses de transporte público, saquear supermercados, incendiar, poner en riesgo y amenazar la situación de chilenos y chilenas", empezó el ministro.

Además, Larraín indicó que los saqueos y vandalismo "han atacado el corazón de la vida de la gente más humilde en nuestro país, eso es lo que ha ocurrido en este país. La envergadura de esto obligó a un Estado de Emergencia con otras medidas e incluir en ello a las fuerzas militares".

Luego, reconoció la acción de las tropas militares: "yo quiero reconocer que gracias a esta acción ha sido posible someter a la violencia a su más mínima expresión, hasta donde esto ha sido posible porque la contención no ha sido total, aún seguimos asistiendo a saqueos y violencia de distintos tipos que amenazan a la gente sencilla. Pero tenemos que reconocer que las fuerzas militares y policiales han logrado detener y contener esa acción violentista que han sido protagonizadas por unos pocos pero que han dañado a muchos", señaló el ministro.

"Nosotros hemos escuchado las manifestaciones pacíficas y la voz de muchos que han hecho ver las inquietudes sociales, gente que tiene muchos problemas y el Presidente ha sido el primero en decir 'los hemos escuchados, discúlpennos por no haberlo hecho antes'. Tenemos en marcha un nuevo proceso, pero no podemos avanzar y resolver las inquietudes si no logramos mantener el orden, lograr la paz social", sostuvo.

"A todos esos manifestantes que escuchamos, los llamamos a repudiar, los llamamos a unirse a las fuerzas armadas y policiales a repudiar la violencia que han logrado instalar algunos grupos con grave daño a la vida de muchos chilenos", manifestó.

Para terminar, valoró a las tropas militares por "seguir los protocolos que regulan el uso de la fuerza" indicando que "en un estado de excepción frente a esta violencia y tensiones que se están viviendo, los problemas son mucho más complejos y se producen situaciones que generan hechos que todos lamentamos. Por ello, quiero valorar el reconocimiento que tienen las fuerzas armadas y policiales en el ejercicio de estas funciones especiales que les da el Estado de Emergencia y en el toque de queda, de los compromisos no solo con el orden constitucional y legal sino que también con los protocolos que regulan la forma de cómo se debe actuar en estos casos", finalizó.