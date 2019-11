Ministro Briones: Hoy día no es factible aumentar en un 50% las pensiones solidarias

En diálogo con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló que es difícil que se aplique un aumento del 50% a la pensión básica solidaria, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de dicho incremento.



Al respecto, el secretario de Estado comentó que si bien ese escenario se puede dar en el futuro, en la actualidad no es posible.



"Hoy día no es factible. Eso implica mil millones de dólares adicionales que no tenemos", apuntó Briones, apuntando a cuál es el camino para dicha posibilidad.



“Uno quisiera ir mucho más allá y ojalá llegar al 50%. Yo creo que se puede llegar al 50%, el punto es generar una hoja de ruta creíble, en la cual nosotros podamos partir de este 20%, asegurar que el próximo año estemos en 30.25% y construir esa hoja de tura, porque lo que los chilenos nos exigen es que esto no quede en una promesa más que vamos a deshonrar”, afirmó.