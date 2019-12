Ministra Schmidt tras COP25: 'Se pudo haber cometido errores'

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, habló tras la realización de la COP25 en Madrid, en la que se cuestionó fuertemente tanto su desempeño como la labor realizada por toda la delegación chilena.



En su retorno al país, la titular de la cartera dijo acerca de las críticas que "es muy importante que la ciudadanía cuente con toda la información. Venimos llegando del aeropuerto, recién hemos aterrizado, estamos cansados, agradecidos por los avances realizados, pero claramente no estamos satisfechos. Vengo a rendirles cuenta como ministra del Medio Ambiente de Chile de lo que fue esta COP25".



Schmidt dijo sentirse triste por no haber alcanzado todas las metas que se propuso Chile como país organizador, indicando que "fue durísimo porque en este proceso solo se pueden tomar decisiones con el consenso unánime de los 197 países que forman parte de la Convención Marco para el Cambio Climático".



La ministra hizo como balance que "este era un proceso largo, difícil, y dentro de estas dos semanas intensas y en los últimos cuatro días no dormimos ni de día ni de noche. Se pudo haber cometido errores. Pero creo que es importante no solo reconocer los errores, sino que convocarlos a la mesar para poder avanzar en este desafío que es gigantesco".