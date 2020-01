Ministra del Trabajo tras interpelación: No insistimos en el modelo actual

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, habló tras la interpelación a la que fue sometida en la Cámara de Diputados, instancia que fue llevada a cabo por el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz.



El proceso sirvió para que la titular de Gobierno fuera consultada con respecto de la seguridad social como derecho constitucional, el marco regulatorio del sistema previsional, la efectividad del sistema de capitalización individual, entre otros aspectos.



Acerca de estos temas, Zaldívar comentó que ya han ingresado tramitado y aprobado dos leyes, aunque el proyecto central es la reforma a las pensiones.



"No insistimos en el modelo actual. El modelo que tenemos hoy vigente es uno que se basa en el ahorro individual obligatorio, que tiene un segundo pilar que es solidario y financiado por el Estado, que le entrega mejoras a las pensiones del 60% más vulnerable, y nosotros planteamos la necesidad de generar un tercer pilar de ahorro colectivo y solidario de cargo al empleador. Con este cargo al pilar solidario y colectivo vamos a poder mejorar las pensiones de los actuales pensionados y también de los futuros", dijo.



Por otro lado, Zaldívar no se mostró favorable en cuanto a sacar los ahorros de las AFP por parte de los afiliados, indicando que "retirar parte de los ahorros implica disminuir las pensiones y creo que no es el objetivo de ninguno de los que está acá pagar más malas pensiones".



"Yo creo que todos los que estamos acá queremos mejorar las pensiones, por lo tanto, plantearse la posibilidad de retirar fondos implica en la práctica estar decidiendo disminuir las pensiones", añadió.