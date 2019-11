Ministra del Trabajo sobre las AFP: Como entidades de seguridad social fallaron

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aseguró en Mesa Central de Canal 13 que las AFP han fallado como entidades de seguridad social pero "como entidades financieras, lo hicieron muy bien".

"La plata rentó de una manera impresionante. Tuvimos aumento en los fondos de los trabajadores que son muy significativos", señaló la secretaria de Estado explicando que de todas formas las AFP debieron "cumplir un rol mucho más potente de haber levantado mejoras y reformas".

Zaldívar también se refirió al acuerdo para aumentar la pensión básica solidaria para los mayores de 80 años en un 50% advirtiendo que "este proyecto no va a venir a solucionar las pensiones de la clase media de nuestro país, y si no avanzamos en el aumento de la tasa de cotizaciones (...) no vamos a solucionar el problema".