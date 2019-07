Ministra de Cultura por monumento a sitio del MIR: Acuerdo se firmó en el gobierno anterior

Una serie de cuestionamientos han surgido en contra de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, de parte de parlamentarios de la UDI, a raíz de una firma de un decreto que declaraba como monumento histórico algunos bienes en Panguipulli, entre los que se cuenta un campamento de resistencia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.



En rigor, se trata del "Sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro", el cual correspondería al "único vestigio material públicamente conocido" de la organización en los años 1980 y 1981, según recogió El Mercurio.



Al respecto, la titular de la cartera salió al paso de los cuestionamientos con respecto al documento publicado en el Diario Oficial con fecha del pasado 6 de julio, comentando a La Segunda que el Gobierno "es firme defensor de la democracia y de la valoración de los derechos humanos en todo tiempo y lugar".



Desde la Secretaría de Estado, acusaron que la responsabilidad recaía en la administración anterior, detallando que "el acuerdo que declara monumento nacional el complejo maderero de Panguipulli y los sitios de memoria del retén Neltume y el campamento 83 del MIR, se realizó por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en diciembre de 2017, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet".



Para complementar, esgrimió que "como ministra no tengo bajo la actual ley de monumentos facultades para rechazar un acuerdo del CMN, aun cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes".



De todas formas, Valdés sostuvo que la decisión puede ser revertida, puesto que "cualquier ciudadano puede solicitar la revisión de un acuerdo tomado por el CMN, por lo tanto, esta declaratoria, puede ser sometida a revisión en las materias señaladas".