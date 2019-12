Ministra de Cultura informó que Piñera no llevará a cabo el Museo de la Democracia

Luego de la controversia que generó el anuncio en su momento, finalmente no se llevará a cabo el Museo de la Democracia, que había sido propuesto por el Presidente Sebastián Piñera durante 2018.



Fue la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, quien indicó que el proyecto fue suspendido, argumentando que el estallido social colaboró en la decisión.



"Se han escuchado las sensibilidades y se ha resuelto no seguir adelante con ese proyecto, pero sí el Presidente nos ha solicitado poner el acelerador fuerte en la ampliación del Museo Histórico Nacional. Ahí van a estar los énfasis, hay una comisión asesora que está trabajando desde el año 2013 en el guion. El Museo Histórico Nacional tiene una deuda con la comunidad, con el país, con las colecciones que conserva y que exhibe en menos de un 2%. Y eso es inaceptable para un museo nacional", dijo a La Tercera.



Con respecto a la influencia del estallido social, Valdés sostuvo que "el Presidente escuchó, evaluó y vio la extrema urgencia de concentrarnos en ampliar el Museo Histórico. O sea, un solo museo, un solo guion. Guion que trabaja la comisión asesora y que abarcará todos los periodos históricos, desde los 12.000 A.C., la historia de nuestra democracia, sus aspectos sociales, pueblos originarios, educación, cultura, feminismo, transporte, tecnología, etc.".