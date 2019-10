Ministra Cubillos: 'Lo mío son los argumentos, no las descalificaciones personales'

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo estar tranquila ante el proceso de acusación constitucional que enfrentará este martes en el Congreso.

"Cuando uno está en política por convicciones, por defender ideas, como lo he hecho siempre yo poniendo las ideas por delante y nunca las descalificaciones personales, y siempre también procurando un trabajo íntegro y honesto, uno enfrenta no solamente días como estos, sino en general la vida con mucha tranquilidad", dijo la secretaria de Estado, al llegar al Parlamento.

“Desde que asumí como ministra, de que me integré al gobierno, y no solamente desde que me integré a este gobierno, sino que toda la vida en política, he actuado de la misma manera, poniendo las ideas por delante, con convicciones”, agregó.

“Lo mío son los argumentos, no las descalificaciones personales. Me preocupo de hacer mi trabajo con honestidad, con integridad, poniendo la agenda para la cual fuimos elegidos por delante. Enfrento la vida, la política y este día con la misma tranquilidad”, sumó.