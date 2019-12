Ministerio de Defensa negó haber participado en elaboración de informe Big Data

El Ministerio de Defensa este domingo desmintió públicamente su vinculación con el polémico informe Big Data, donde se señala a fanáticos del K-pop como instigadores del estallido social en Chile.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la cartera de gobierno, escribieron que "respecto a la nota publicada en la página 11 de Reportajes de El Mercurio, donde se indica que el Ministerio de Defensa recibió el informe Big Data y lo entregó a la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI), la información es falsa"

Agregando que "no participamos, no recibimos, no elaboramos ni hemos entregado a nadie ese documento".

En el reportaje del medio escrito exponen que el análisis -cuya autoría todavía es desconocida- "llegó primero al Ministerio de Defensa, y fue esa cartera la que lo entregó después a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que a su vez la entregó al Ministerio del Interior, y de ahí a la Fiscalía".