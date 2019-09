Michelle Bachelet y supuestos dineros desde Brasil: 'Yo no he tenido nunca vínculos con OAS'

Luego de que se conociera parte de la delación compensada del empresario brasileño Leo Pinheiro en el diario Folha de Sao Paulo, la ex Presidenta Michelle Bachelet respondió al eventual aporte a su campaña por parte de la firma OAS.

En conversación con Iván Núñez para 24 Horas de TVN, la actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que "mi verdad es la misma de siempre: yo no he tenido nunca vínculos con OAS, ni con ninguna otra empresa, y la verdad es que me parece tan extraño que él, después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algún antecedente para haber entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que fue adjudicado en el gobierno del Sebastián Piñera, no durante el mío"

Afirmando que no sabe "si hay otro trasfondo, por qué ahora aparece esta información", Bachelet continuó afirmando que no ha tenido vínculos con la empresa brasileña y que la justicia tiene que hacer su trabajo. "Obviamente se hará todo lo que se tenga que hacer, pero yo tengo una sola verdad, que es la que he dicho desde el comienzo", aseguró.

Frente a la eventualidad de que se haya realizado alguna transacción a sus espaldas, Bachelet fue tajante. "Hay un ex Presidente Lula que dice que esto es falso y hay un ex Presidente Lagos que dice que nunca habló de platas con Lula. Es decir, estamos en un nivel de especulación y no voy a hacer otras especulaciones", declaró.

